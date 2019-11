Accadde oggi, 21 novembre 1999: la Roma domina l’ultimo derby del Millennio [VIDEO]

Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, quella del 21 novembre è una giornata importate per gli appassionati delle statistiche ma soprattutto per i tifosi della Roma. Il 21 novembre 1999 la Roma vinse nettamente l’ultimo derby del Millennio contro la Lazio, 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, una partita sempre molto sentita e che ha regalato grande spettacolo in campo con tanti campioni presenti nel terreno di gioco. I biancocelesti di Sven-Goran Eriksson guidavano la classifica al primo posto, i giallorossi invece erano quarti con 5 punti di distacco. Vittoria senza storia per la Roma che dopo appena 30 minuti era già in vantaggio di 4 gol grazie alle reti di Montella e Delvecchio, nella ripresa il gol della bandiera siglato da Sinisa Mihajlovic. Dopo quella giornata la Lazio fu raggiunta in testa alla classifica dalla Juventus ma al termine della stagione i biancocelesti riuscirono comunque a vincere lo scudetto.