Borussia Dortmund-Inter live, le formazioni ufficiali: out Sensi e Reus

Borussia Dortmund-Inter live – Dentro o fuori? Ultima spiaggia? Nì. Ma la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, quando si affrontano terza e quarta ed hanno gli stessi punti (4) è sempre un’arma letale, a doppio taglio. Affilata e appuntita, come la tensione che passa attraverso i calciatori di Borussia Dortmund e Inter. Favre e Conte, uno di fronte all’altro. All’andata ha avuto la meglio il secondo, con la vittoria a San Siro. Stasera, però, potrebbe essere diverso. A partire dal fatto che i tedeschi in casa, questa stagione, non hanno mai perso. Ma il calcio non è una scienza esatta ed è sempre pronto a stupirci.

Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Hummels, Akanji, Schulz; Weigl, Witsel; Sancho, Brandt, T. Hazard; Gotze.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.​