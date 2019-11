Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Liverani conferma Lapadula

Continua il programma valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, si tratta di un turno importante per le zone alte e basse della classifica. Alle 15 di domenica interessante sfida tra Lazio e Lecce, i biancocelesti stanno attraversando un momento fantastico in campionato con una rimonta che apre scenari interessanti per il proseguo della stagione, non si può dire lo stesso invece in Europa League, dopo l’ennesima rimonta subita dal Celtic l’eliminazione a questo punto sembra certa. Il Lecce è reduce da 4 pareggi consecutivi, tutte buone prestazioni ma la vittoria manca ormai da troppo tempo, servono altri tre punti per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Sul fronte formazione idee chiare per Simone Inzaghi, in difesa c’è Patric, in attacco la coppia formata da Correa ed Immobile. In casa Lecce in grande spolvero Lapadula e Falco, alle spalle il solito Mancosu.

Lazio-Lecce, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani