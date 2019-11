Serie A, la classifica di pali e traverse: Napoli sfortunato, l’accoppiata Mertens-Milik ha colpito 7 ‘legni’

Si sta per concludere l’11^ giornata del campionato di Serie A, attesa per il posticipo tra Spal e Sampdoria, partita molto importante per la salvezza, nel frattempo è il momento dei primi bilanci. Continua il momento magico dell’attaccante Ciro Immobile, altro gol per il biancoceleste nella sfida contro il Milan, sono ben 13 le reti per l’attaccante in 11 partite, una media altissima e che potrebbe aumentare nelle prossime giornate. Alle spalle c’è il calciatore dell’Inter Lukaku, l’ex Manchester United sta sorprendendo, al terzo posto presente Muriel nonostante la tanta concorrenza in casa Atalanta, molto bene anche Domenico Berardi con 7 gol fino al momento e che sta riscattando le ultime stagioni altalenanti. Milik è in grande ripresa ma è anche sfortunato e poi vedremo perchè, deludenti fino al momento Cristiano Ronaldo e Belotti fermi a 5 gol, bene Joao Pedro e Cornelius.

Serie A, la classifica di pali e traversa

Una classifica interessante è quella che riguarda i pali e le traverse, emerge che la squadra più sfortunata è il Napoli. Al momento la squadra di Ancelotti è addirittura fuori dalla zona Europa, nessun dramma perchè gli azzurri hanno tutte le carte in regola per risollevarsi da questa situazione frutta anche della squalifica. I primi due della classifica per pali e traverse sono proprio due attaccanti del Napoli, Mertens guida la classifica con ben 4 ‘leghi’ colpiti, alle spalle c’è Milik con 3. Sul podio invece due calciatori della Lazio, Immobile e Correa con due, stesso numero anche per Politano, Sansone , Schone, Verre e Zaniolo. Imprecisione e sfortuna dunque hanno anche condizionato questo avvio di stagione del Napoli, servirà semplicemente aggiustare la mira per tornare nelle zone altissime della classifica, il Napoli gioca tanti palloni e sfrutta il gioco degli attaccanti, la statistica di pali e traverse non è un caso.