Serie A, la FLOP 11 dell’11^ giornata: ingenuità di Ilicic e Orsolini, bocciato Duarte

Sono arrivate importanti indicazioni dopo l’11^ giornata del campionato di Serie A, si è giocata l’11^ giornata del massimo torneo italiano, è il momento dei bilanci dopo l’ultimo match di ieri sera che ha visto il colpo grosso della Sampdoria sul campo della Spal, tre punti d’oro per Ranieri per la zona salvezza. Momento magico della Roma che ha vinto 2-1 contro il Napoli nel big match della giornata, non si ferma l’Inter con l’ottimo blitz sul campo del Bologna, de Ligt decide il derby di Torino a favore della Juventus. Non si ferma il Cagliari, stagione da sogno per il club sardo che punta le zone alte della classifica. Si risolleva l’Udinese dopo la vittoria contro il Genoa, pareggio tra Lecce e Sassuolo, molto bene il Verona che ha avuto la meglio del Brescia. Solo un pareggio per la Fiorentina nella sfida contro il Parma, colpaccio della Lazio sul campo del Milan.

Giornata da dimenticare per alcuni calciatori. Sul fronte portieri difficile trovarne uno deludente, abbiamo scelto Gabriel solo per i due gol subiti contro il Sassuolo ma l’estremo difensore non ha grosse responsabilità. Ingenuo Bastos in occasione dell’autogol su tocco di Piatek nella sfida contro il Milan, partita da dimenticare per il rossonero Duarte che non sembra pronto per il campionato italiano, problemi dal dischetto per Kolarov che ha sbagliato un calcio di rigore. A centrocampo autogol per il calciatore dell’Atalanta Pasalic, giornata no per altri due centrocampisti, si tratta di Bisoli del Brescia e Agudelo del Genoa. Stagione sempre più nera per Meite del Torino che sta attraversando il peggior momento da quando è in Italia. In attacco ingenuità di Ilicic che costa cara all’Atalanta, stesso discorso per Orsolini che ha provocato il rigore nel finale poi trasformato da Lukaku. Infine Leao che non ha confermato le impressioni delle prime giornate. Come allenatore il flop è stato Thiago Motta, sostituzioni discutibili dell’allenatore nella sconfitta del Genoa contro l’Udinese.

LA FLOP 11

(3-4-3): GABRIEL, BASTOS, DUARTE, KOLAROV, PASALIC, BISOLI, AGUDELO, MEITE, ILICIC, ORSOLINI, LEAO. ALL. THIAGO MOTTA.