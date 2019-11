Serie A, le partite della 12^ giornata su Sky e DAZN: il palinsesto completo

SERIE A SU SKY O DAZN – Si gioca un nuovo turno di Serie A. Ad aprire la dodicesima giornata sarà Sassuolo-Bologna. Sabato si giocano tre gare: Brescia-Torino, Inter-Verona e Napoli-Genoa. Domenica che si aprirà con Cagliari-Fiorentina. Alle 15 si giocano Lazio-Lecce, Sampdoria-Atalanta, Udinese-Spal. Alle 18 in campo Parma-Roma. Il posticipo domenicale è Juventus-Milan. Come lo scorso anno sono Sky e DAZN a dividersi le partite di ogni turno (7 a Sky, 3 a DAZN). Questo il programma completo della giornata per non perdersi nemmeno una partita di Serie A.

venerdì 8 novembre

ore 20,45

Sassuolo-Bologna SKY

sabato 9 novembre

ore 15

Brescia-Torino SKY

ore 18

Inter-Verona SKY

ore 20,45

Napoli-Genoa DAZN

domenica 3 novembre

ore 12,30

Cagliari-Fiorentina DAZN

ore 15

Lazio-Lecce SKY

Sampdoria-Atalanta SKY

Udinese-Spal DAZN

ore 18

Parma-Fiorentina SKY

ore 20,45

Juventus-Milan SKY