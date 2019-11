Le ultime dai campi – La situazione in casa Lazio, Sampdoria e Genoa

Dopo la pausa per le Nazionali il campionato di Serie A si appresta a tornare in campo, nelle ultime ore importanti aggiornamenti sui club del massimo torneo italiano in vista della prossima giornata.

LAZIO – Il club biancoceleste si prepara per la sfida contro il Sassuolo. Si sono rivisti in campo Luis Alberto e Radu, fermati entrambi da problemi muscolari mentre resta in dubbio la disponibilita’ di Marusic, out sempre per un guaio muscolare al flessore. Intanto hanno iniziato a far ritorno alla base gli otto biancocelesti impegnati con le rispettive rappresentative: oggi si sono rivisti a Formello Immobile, Acerbi, Strakosha, Milinkovic-Savic, Vavro e Andre’ Anderson.

SAMPDORIA – La Sampdoria al lavoro per la gara contro l’Udinese, seduta fisico-atletica alla quale hanno partecipato anche i rientranti Julian Chabot e Jakub Jankto L’arrivo di Jeison Murillo, unico ancora in attesa di giocare, è previsto per giovedì.

GENOA – Al netto dell’assenza dei nazionali, da segnalare il ritorno di Agudelo e l’assenza di Marchetti andato a Roma per l’incontro di oggi con i vertici arbitrali.