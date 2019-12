Barcellona-Real Madrid streaming, dove guardare la partita su DAZN

Barcellona-Real Madrid streaming – Si scende in campo nella Liga per il recupero del “Clasico”. Si gioca Barcellona-Real Madrid, sfida da sempre affascinante ancor più oggi con le due squadre in testa alla classifica a pari punti. Cammino a braccetto quello delle compagini eterne rivali: blaugrana e blancos. La squadra di Ernesto Valverde potrà contare sulla spinta del Camp Nou, Zinedine Zidane si affiderà, invece, al talento dei suoi. Una sfida che promette spettacolo come sempre. Per non perdersi nemmeno un minuto di Barcellona-Real Madrid bisognerà collegarsi con l’applicazione di DAZN o sul canale di Sky DAZN1, visibile sul 209 per chi ha attivato l’offerta. L’appuntamento è per le ore 20.