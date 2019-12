Cagliari-Lazio, le probabili formazioni: conferma per Nandez, undici tipo per Inzaghi

Cagliari-Lazio, le probabili formazioni – Un vero e proprio spareggio per la Champions: al Cagliari quarto con 29 punti serve la vittoria per avvicinare i biancocelesti e portarli ad una sola lunghezza di distanza, alla Lazio terza con 33 punti serve vincere per provare ad allungare. Questi i temi principali della sfida che chiuderà la sedicesima giornata di Serie A. I sardi stanno sorprendendo sempre più e hanno agguantato un pareggio nel finale contro il Sassuolo. La Lazio formato campionato viaggia a meraviglia e ha liquidato la Juventus con un netto 3-1 la scorsa settimana. La squadra di Simone Inzaghi è reduce, però, dall’eliminazione in Europa League e vorrà rialzarsi. Undici tipo per i biancocelesti, pochi dubbi anche per Maran.

Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.