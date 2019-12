Cagliari-Sampdoria, le formazioni ufficiali: out Nandez e Rigoni

Cagliari-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Il monday night della quattordicesima giornata di Serie A mette di fronte, alla Sardegna Arena, gli uomini di Maran e quelli di Ranieri. I primi, in cerca di riscatto dopo il pari beffa e in rimonta nel finale a Lecce, per continuare a sognare l’Europa. I secondi, in seguito agli 8 punti nelle ultime quattro, vogliosi di fare ancora bene per uscire dalla zona salvezza. Gli allenatori delle due squadre hanno sciolto le ultime riserve in vista del match, questi i 22 calciatori definitivi scelti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Castro, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Ferrari, Colley, Thorsby, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.