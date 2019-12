I calciatori di una Nazionale scompaiono dopo un torneo all’estero, è giallo [DETTAGLI]

E’ vero e proprio giallo per la Nazionale di calcio di Eritrea. I calciatori sono scomparsi dopo aver partecipato al campionato regionale dell’Africa orientale in Uganda. Il resto della squadra è tornato a casa dopo la Challenge Cup Cecafa, in cui ha ottenuto il secondo posto.

E’ la seconda volta che i calciatori di Eritrea scompaiono durante un torneo all’estero, dopo che cinque giocatori erano fuggiti dal loro hotel a metà della Challenge Cup Under 20 Cecafa di ottobre. La Cecafa sta cercando i giocatori e ha informato le autorità ugandesi della loro scomparsa.