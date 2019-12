Milan, il regalo è servito: l’occasione di mercato da non perdere [DETTAGLI]

Il mercato invernale, in Serie A, apre a gennaio. Qualche giorno dopo i lunghi viaggi di Babbo Natale sotto l’albero. Regalo posticipato, dunque, per qualcuno. Ma, se è ben voluto, vale la pena di aspettare. Chi in questo momento ha voglia di aspettare è il Milan, a cui resta ben poco altro a cui appigliarsi. Qualche vittoria preziosa, con l’avvento di Pioli, ha fatto ‘respirare’ i rossoneri facendoli allontanare dalla terzultima posizione.

Adesso i tifosi si aspettano, appunto, quel ‘regalo’ di gennaio. Presto detto, perché il Diavolo avrebbe tra le mani un’occasione da non farsi scappare. Così come riporta la Gazzetta dello Sport in data odierna, la dirigenza dei lombardi ha in canna il colpo Nemanja Matic, che andrebbe ad irrobustire la mediana con muscoli ed esperienza, rimpiazzando un Kessie sempre più lontano da Milano. La soluzione italiana potrebbe essere gradita al serbo, che dopo l’infortunio con il Manchester United era tornato a giocare, ma prima che si fermasse aveva visto il campo pochissimo. Il centrocampista è in scadenza a giugno e i red devils potrebbero aprire alla cessione immediata. Si attendono sviluppi.