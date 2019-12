Calciomercato, panchine bollenti: addio alla Samp, innesto al Bologna e preoccupazione Spal

Si è aperta con la partita tra Sampdoria e Juventus la giornata valida per il campionato di Serie A, successo bianconero e vetta della classifica. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul calciomercato, importanti aggiornamenti nelle ultime ore di trattative.

BAYERN MONACO E ARSENAL – Il calciatore tedesco Leroy Sané è pronto a lasciare il Manchester City e firmare per il Bayern Monaco, secondo la rivista “Sport Bild”. I media tedeschi sostengono che il calciatore ha la valigia pronta nonostante il suo contratto scada al 2021. L’ex presidente del Bayern Uli Hoeness aveva annunciato che il club avrebbe tentato di nuovo l’acquisto di Sanè. “Dobbiamo aspettare e vedere come si riprende. A gennaio o febbraio vedremo”, ha detto. Anche il ct tedesco, Joachim Löw, che ha tenuto aperta la porta per Sané a Euro 2020, accoglierebbe con favore il ritorno di Sané in Bundesliga. “Ha molte virtù, uno stile a sé stante. Sarebbe un’attrazione per la Bundesliga”, ha detto. Intanto per la panchina dell’Arsenal è pronto Arteta.

GUARDIOLA – Thomas Tuchel è sotto contratto fino al 2021 ma potrebbe lasciare lo stesso il Psg. L’obiettivo numero uno è Pep Guardiola il cui futuro al Manchester City è sempre piu’ incerto. Leonardo invece avrebbe avviato i contatti con Allegri.

SAMPDORIA – La strada tra Emiliano Rigoni e la Sampdoria è pronta a dividersi, i blucerchiati interromperanno il prestito fissato con lo Zenit San Pietroburgo e il giocatore fara’ ritorno in Russia dopo le pochissime presenze collezionate in maglia doriana.

BOLOGNA – Il Bologna bussa in casa Atalanta, l’obiettivo è Barrow con l’attaccante che potrebbe arrivare in prestito. I rossoblu non mollano la presa per il difensore albanese Ardian Ismajli dell’Hajduk Spalato, giocatore classe 1996.

SPAL – A margine della festa natalizia della Spal, Andrea Petagna ha parlato dell’interesse della Roma. “Allenarsi con un campione come Dzeko sarebbe un sogno, ma ora devo pensare alla Spal – ha spiegato l’attaccante ai microfoni di Sky Sport – La società mi ha preso in un momento difficile e voglio fare bene qua, quello che accadrà dipende da tante cose”.