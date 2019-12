Calciomercato, il Real Madrid bussa in casa Napoli: il Torino prova il colpo, rinforzi al Genoa per Nicola

Il campionato è fermo per le vacanze natalizie, non il calciomercato che entra sempre più nel vivo. Nelle ultime ore il Milan ha ufficializzato il colpo Zlatan Ibrahimovic, si tratta di un innesto di esperienza ed in grado di fare ancora la differenza nel campionato di Serie A. Ecco tutte le trattative delle ultime ore.

REAL MADRID – Il quotidiano sportivo spagnolo ‘As’ parla di un forte interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz del Napoli. A spingere per trasferisi alla ‘Casa Blanca’ sarebbe lo stesso Fabian Ruiz, che potrebbe arrivare a chiedere di essere ceduto a luglio, la valutazione è comunque molto alta. Sul fronte Barcellona invece Messi non vorrebbe l’arrivo in blaugrana dell’interista Lautaro Martinez.

PEDRO – Pedro Rodríguez, attaccante del Chelsea, ha rilasciato un’intervista al giornale catalano ‘L’Esportiu’, si parla del ritorno al Barcellona. “Se mi chiamano, lascio tutto. C’è stato un momento in questa preseason, quando abbiamo giocato contro il Barça, in cui, dopo aver parlato con l’allenatore, ho visto una possibilità. Ma la porta si è chiusa rapidamente. A questo punto, non so cosa mi succederà, solo che mi limiterò a restare con il Chelsea alla fine della stagione”.

ESPANYOL – l’Espanyol riparte da Abelardo Fernandez. La squadra di Barcellona, ultima nella classifica della Liga con 10 punti in 18 giornate, ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che prende il posto di Pablo Machin.

NZONZI – Steven N’Zonzi è fuori rosa da qualche settimana al Galatasaray per motivi disciplinari, il centrocampista è finito nel mirino dell’Everton e dell’Olympique Lione. Lo riporta l’edizione online del quotidiano spagnolo ‘Marca’.

TORINO – Il Torino sarebbe interessato a Milan Badelj, centrocampista della Lazio, si tratta di un nome importante per la mediana di Walter Mazzarri.

GENOA – Il Genoa prepara un tris di acquisti per il tecnico Davide Nicola, si tratta del portiere Perin e degli attaccanti Pjaca e Michal Krmencik, avviata anche la trattativa con Borini.

UDINESE – Il Watford potrebbe accogliere dall’Udinese l’attaccante Pussetto, il calciatore in bianconero non sta trovando molto spazio.