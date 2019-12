Cassano via da Tiki Taka per Giorgia Venturini? Andiamo a vedere chi è “la bellissima di Italia Uno” [GALLERY]

Antonio Cassano, sin dall’inizio di questa stagione calcistica, ha fatto parte in pianta stabile della trasmissione di Italia Uno “Tiki Taka” condotta dall’amico Pierluigi Pardo. Opinionista al fianco di Christian Vieri, l’ex calciatore barese – così come in campo – ha sempre detto la sua con sincerità sui diversi argomenti trattati in studio, non nascondendosi dietro parole di circostanza.

Potrebbe anche esserci stato questo (ma non ci sono ancora notizie certe in merito) alla base della presunta lite tra lui e Giorgia Venturini, anch’essa facente parte del parterre di Mediaset della domenica sera. E proprio questo episodio avrebbe allontanato ‘Fantantonio’ dalla trasmissione. Cassano non era infatti presente nell’ultima puntata andata in onda domenica. Da capire quali saranno gli sviluppi futuri della vicenda, se qualcuno deciderà di parlare e cosa accadrà.

