Cessione Roma, incredibile svolta: Pallotta ad un passo dall’addio [DETTAGLI]

Clamorosa novità riportata dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. La trattativa per la cessione della Roma procede sottotraccia da mesi e sembra essere davvero arrivata una svolta. La distanza è minima: “solo” 50 milioni di euro. Ora James Pallotta e Dan Friedkin vogliono trovare una soluzione e venirsi incontro. Il club giallorosso ha una valutazione di 800 milioni di euro, ingigantita anche dai debiti, oltre 272 milioni. Il magnate texano si potrebbe spingere fino a 780 milioni e ormai la forbice si assottiglierebbe sempre di più. Tutto fa pensare che la fumata bianca possa arrivare da un momento all’altro. Anche se poi, una volta raggiunto l’eventuale accordo, si metteranno a tavolino i legali delle rispettive controparti per sottoscrivere i vari contratti. Cosa non da poco visto che la società a capo della Roma conta altre 12 “filiali”.

Entrato nel 2011 come azionista minoritario, James Pallotta è diventato numero uno il 27 agosto del 2012. Ha guidato la Roma in questi sette anni affiancato da una serie di soci. Quello che gli si è sempre rimproverato è la distanza. Non ha quasi mai fatto sentire in prima persona la propria presenza sia in città che allo stadio. In caso di passaggio di consegne il club giallorosso non vivrà scossoni, in quanto gran parte dell’attuale gruppo dirigenziale verrebbe confermato. Non resta che attendere la fatidica fumata bianca. Che a quanto pare arriverà a breve.