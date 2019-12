Esonero Montella, la reazione del tecnico è sorprendente: novità sulla panchina della Fiorentina

“Non parlo, mi godo Firenze”. Sono le dichiarazioni di Vincenzo Montella, che risponde cosi ai giornalisti che lo hanno intercettato fuori dell’hotel che lo ospita a Firenze. Sono ore caldissime in casa Fiorentina, nella giornata di ieri del campionato di Serie A è arrivata una pesantissima sconfitta, 1-4 il risultato finale contro la Roma che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La stagione fino al momento è stata veramente deludente, partita con ambizioni di Europa, adesso è vicinissima la zona retrocessione. Per questo motivo è stato deciso di esonerare Vincenzo Montella, adesso come specificato ieri da CalcioWeb il nome in pole per il sostituto è Beppe Iachini, la decisione potrebbe arrivare anche dopo Natale.