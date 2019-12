Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle di CalcioWeb: il Drago(wski) sputa fuoco, Borja ricorda la Spagna [FOTO]

Fiorentina-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Posticipo domenicale della 16ª giornata di Serie A. Al Franchi di fronte viola e nerazzurri, quest’ultimi freschi di eliminazione in Champions e ‘retrocessione’ in Europa League. La gara è appena terminata, i ragazzi di Montella riacciuffano quelli di Conte in pieno recupero: finisce 1-1. Queste le pagelle della nostra redazione.

Fiorentina

Dragowski 7 – Vola come un gatto nel primo tempo su Lukaku e si ripete sempre sul belga nella ripresa. Felino.

Milenkovic 5 – Borja Valero balla la samba e lui non ci capisce molto.

Pezzella 6.5 – Grande salvataggio su Lukaku nel finale. Si rivelerà prezioso.

Caceres 6 – Solito lottatore.

Lirola 6.5 – Unisce alla corsa anche molta vivacità.

Pulgar 6.5 – Spesso nel vivo del gioco viola, tra i più positivi.

Badelj 6.5 – Nel primo tempo la mette all’incrocio, ma non aveva fatto i calcoli con Superm(H)an(dhanovic).

Castrovilli 7 – Grande prestazione: corsa, qualità e quantità.

Dalbert 6 – Tanta corsa e impegno.

Boateng 6 – E’ sempre nel vivo della manovra offensiva viola, ma non concretizza. Sterile.

Chiesa 5.5 – Si accende solo a fine primo tempo, ma è poca roba. Non segna da 5 partite, momento delicato per lui.

dal 59′ Vlahovic 7.5 – Il suo è un gol pesantissimo.

dal 66′ Benassi 6 – Molta sostanza.

dall’84’ Eysseric s.v. – Poco in campo per un giudizio.

Inter

Handanovic 6.5 – Come detto sopra, oggi è Superm(H)an(dhanovic). Nel primo tempo toglie le ragnatele dall’incrocio. MANIACO DELLE PULIZIE.

Bastoni 5.5 – Nel primo tempo lascia rimbalzare il pallone su un lancio dalle retrovie e per poco non la combina grossa.

De Vrij 6 – La Fiorentina crea diversi pericoli, lui fa il possibile.

Skriniar 5.5 – Troppo spazio a Vlahovic in occasione del gol, “lo lascia andare”…

D’Ambrosio 6 – Corre “a comando”. Macchinina telecomandata.

Vecino 5.5 – Non si vede molto, in alcune circostanze il centrocampo viola è superiore.

Brozovic 7 – Serve a Borja Valero il pallone che vale il vantaggio. Prezioso come il venditore d’acqua ambulante alle feste di paese in pieno agosto.

Borja Valero 7.5 – Si ricorda si essere spagnolo e danza sul pallone con una gran facilità. Prima il gol, poi altre giocate deliziose. NON RICORDAVO DI ESSERE SPAGNOLO.

Biraghi 5.5 – Stasera Lirola è un osso duro e lui non se la passa tranquilla.

Lukaku 6.5 – Dragowski ha deciso che non deve segnare, negandogli il gol in due occasioni. Non serve a nulla il suo assist a Lautaro. Generoso.

Lautaro 6.5 – Come sempre molto attivo davanti col suo compagno d’avventure Lukaku. Urlo strozzato in gola per il gol annullato.

dall’84’ Politano s.v. – Poco meno di dieci minuti in campo.

dall’84’ Agoume s.v. – Esordio per lui.

dall’87’ Godin 5– Entra e sbaglia il tempo dell’uscita sull’avversario in occasione del pari ospite.