Fiorentina-Roma 1-4, le pagelle di CalcioWeb: Boateng gioca male e si arrabbia pure, ma ha anche dei difetti…

Fiorentina-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Sotto Natale, la Roma gioca a poker. 1-4 a domicilio dei ragazzi di Fonseca ad una malcapitata Fiorentina. Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo, è festa giallorossa al Franchi. La gara è appena terminata, queste le pagelle della nostra redazione.

FIORENTINA

Dragowski 5.5 – Ha qualche responsabilità sui gol.

Milenkovic 5 – Male, in blocco, la difesa viola, anche perché non coperta a dovere dal centrocampo.

Pezzella 4.5 – Il peggiore del pacchetto arretrato. Provoca la punizione che ha poi portato allo 0-2 in maniera alquanto ingenua. Poi non chiude su Zaniolo. Sveglia che è primav… ah no. Vabbé, sveglia lo stesso…

Caceres 5.5 – Neanche lui è impeccabile. E non è un Cas(o)eres…

Lirola 6 – Ci prova, ma stasera gli esterni giallorossi hanno imposto la dittatura. (dall’82’ Sottil sv)

Pulgar 5 – Non si vede granché. Spesso alterna il gioco duro a qualche fiammata importante. Ma oggi c’era vento e la fiamma non è riuscita ad accendersi.

Badelj 6 – Segna e basta.

Castrovilli 5.5 (dall 82′ Eysseric) – Veronica, poi salta Mancini e cade a terra. Ammonito per simulazione. E Florenzi e Pellegrini in coro: “Ahò, no stamo a Hollywood!”

Dalbert 5 – L’avversario stasera si chiama Florenzi, un ottimo Florenzi. E poi si perde Zaniolo sull’1-4.

Boateng 4.5 – Gioca un’ora, eppure nessuno se n’era accorto. Poi ha il coraggio di arrabbiarsi. Ma ha anche dei difetti… (66′ Pedro 6)

Vlahovic 6 – Tanta corsa e tanto impegno. Il compagno non aiuta e la squadra, nel complesso, neanche. Predica nel deserto. Sfortunato, colpisce la traversa.

ROMA

Pau Lopez 6 – Nell’azione del gol non ha responsabilità, per il resto fa poco.

Florenzi 7 – Si prende la fascia, ma non è un Sindaco. Anzi sì, perché nella sua zona di campo comanda e dirige alla grande.

Mancini 6.5 – Attenzione e concentrazione.

Smalling 6.5 – Non proprio impeccabile, ma quel salvataggio nel finale su Eysseric vale tantissimo.

Kolarov 7 – E’ Kolarov o Andrea Pirlo?

Veretout 6 – Non si vede molto, ma è lavoro prezioso.

Diawara 5.5 – Sottotono. Quel poco che fa non è perfetto. Si prende un’ammonizione e sbaglia diversi appoggi semplici.

Zaniolo 7.5 – Lui, Pellegrini e Dzeko come tre ragazzini al Luna Park. Assist e gol, piacevole conferma. (dall’90’ Spinazzola sv)

Pellegrini 9 – CHAPEAU! Tutti in piedi davanti a questo fenomeno. Pellegrini? No, Picasso. Artista, disegna calcio. Nel gol del primo pennella alla grande, poi si toglie anche lo sfizio di segnare con un piattone preciso e angolato. Vorremmo dire una cosa, ma ce la teniamo per le prossime partite… (dall’82’ Under sv)

Perotti 6.5 – Dura quanto una stella di Natale: poco. Prima mezz’ora ad alto livello, poi si spegne. Ma partecipa alla festa. (dal 75′ Mkhytarian sv)

Dzeko 7.5 – Prima segna, poi manda in rete Pellegrini e Zaniolo. Probabilmente li aveva al fantacalcio. Furbone.