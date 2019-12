Genoa, chiesta la rescissione del contratto: braccio di ferro con la dirigenza

Il Genoa sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, in particolar modo nell’ultimo match è arrivata una pensantissima sconfitta nel derby contro la Sampdoria, i tifosi sono sempre più delusi dal rendimento della squadra e si aspettano un cambio di passo già dalle prossime partite, adesso però la squadra di Thiago Motta è chiamata dalla difficilissima gara contro l’Inter. Nel frattempo novità di mercato nelle ultime ore, nel dettaglio un calciatore ha chiesto la rescissione del contratto, stiamo parlando di Federico Marchetti, l’ex Lazio non sta trovando spazio chiuso da Radu e vorrebbe provare una nuova esperienza, in Serie B con la maglia del Pescara. Ancora da valutare la volontà della dirigenza, il presidente Preziosi dovrà decidere se liberare o meno il portiere a parametro zero, potrebbe nascere un vero e proprio braccio di ferro.