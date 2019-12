Genoa-Sampdoria, Ranieri: “mai perso un Derby? Me la state tirando. I nostri tifosi sono stati magnifici”

Vittoria per la Sampdoria nel Derby contro il Genoa. Decisivo il gol di Gabbiadini a 6 minuti dalla fine. Ai microfoni di DAZN si è presentato un sorridente Claudio Ranieri, uomo derby in Italia. Il tecnico di Testaccio ha giocato 10 stracittadine in carriera senza perderne nemmeno una, 9 vittorie e un pareggio. Queste le parole dell’allenatore blucerchiato: “Partita difficile, bloccata, giocata con il coltello fra i denti da tutte e due le squadre. E’ andata bene, perchè abbiamo trovato il gol al momento giusto”.

Il tecnico si concede anche una battuta ai microfoni di DAZN: “Mai perso un derby? Me la state tirando. Vincere il Derby è sempre importante, a prescindere della classifica, in questo caso sono due punti doppi. Alla Juve ci penseremo mercoledì – ha aggiunto – oggi contava giocare una gara con il cuore davanti ai nostri tifosi che sono stati magnifici”. Decisivi i cambi: “Quagliarella e Ramirez erano stanchi, avevano dato tutto e li ho cambiato. Come De Rossi e Totti nel Derby di Roma? Quello fu un cambio più coraggioso”, ha replicato Ranieri. “Ora dobbiamo andare avanti così, consapevoli che non siamo ancora fuori dalle sabbie mobili“, ha concluso Ranieri.