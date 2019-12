Lazio, la festa prosegue negli spogliatoi: il coro dei calciatori diventa virale [VIDEO]

Non solo festa in campo, ma anche negli spogliatoi. La Lazio può meritatamente festeggiare il successo in Super Coppa Italiana contro la Juventus. Altro 3-1 agli uomini di Sarri, dopo quello in campionato, a distanza di 10 giorni. Protagonista, ancora una volta, è l’uomo dei gol pesanti in finale: il capitano Senad Lulic, a cui è andato il compito di alzare la coppa durante la premiazione.

Ma, come detto, la festa per i biancocelesti è proseguita negli spogliatoi. Tutti insieme a festeggiare tra salti di gioia e cori, accompagnati dalla consueta lavagnetta con impresso il numero del risultato finale. Tra i cori, ne spicca uno in particolare: “Po, po po ro po, po po ro po, avanti Lazio famoje tre gol!”. In basso il VIDEO.