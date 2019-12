Leverkusen-Juventus 0-0 live, occasioni da una parte e dall’altra

Si completano le partite valide per la fase a gironi della Champions League, in campo l’ultima squadra italiana, la Juventus. Il club bianconero non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Sarri è reduce da un solo punto nelle ultime due partite, il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta contro la Lazio. In Champions League il percorso è stato invece all’altezza, i bianconeri hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione e sono già sicuri del primo posto. Ultime chance di qualificazione per il Leverkusen, il passaggio del turno per i tedeschi sembra molto difficile. Ecco le formazioni ufficiali del match ed il live su CalcioWeb a partire dalle 21.

45′ – Si va all’intervallo, 0-0 il risultato, partita equilibrata fino al momento.

35′ – Continua a farsi vedere la Juventus, tiro di potenza di Gonzalo Higuain che però è troppo alto.

20′ – Cristiano Ronaldo gioca il suo primo pallone, tiro in diagonale e tiro di poco sul fondo.

11′ – Grande occasione per la Juventusm Higuain troppo generoso serve Ronaldo che non arriva sul pallone.

1′ – PARTITI!

Leverkusen-Juventus live, le formazioni ufficiali:

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Bellarabi, Demirbay, Aranguiz, Diaby; Havertz, Alario. All. Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri