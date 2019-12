Liverpool, Klopp ci va giù pesante: “Non va assolutamente bene. Non c’è motivo, così è un crimine”

“Giocare il 26 e il 28 è un crimine“. Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, critico nei confronti della Premier League per i tanti impegni ravvicinati che impone il calendario. “Non va assolutamente bene”, ha aggiunto l’allenatore tedesco. I Reds dopo aver vinto il Mondiale per Club battendo Monterrey e Flamengo in Qatar, oggi sfideranno il Leicester e domenica il Wolverhampton: “Nessuno si sta lamentando per le partite del Boxing day, ma giocare il 26 e il 28 è un crimine. Non c’è motivo di dare alle squadre meno di 48 ore per giocare un’altra partita di Premier League”. Per Klopp il recupero fisico è un aspetto fondamentale: “La scienza sportiva non ti dà alcun modo di affrontare questa situazione. Il corpo ha bisogno di un determinato periodo prima di poter ripartire”, ha concluso.