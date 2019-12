Napoli, Capodanno col botto: in città arriva Ringhio [DETTAGLI]

Gennaro Ivan Gattuso è arrivato da pochissimo sulla panchina del Napoli prendendo il posto di Carlo Ancelotti. Subito problemi per l’ex tecnico del Milan che è incappato in una sconfitta contro il Parma. Ora il Sassuolo domenica sera per reagire. Intanto in città l’entusiasmo è alle stelle. A testimonianza di tutto ciò c’è una new entry nel pacchetto dei fuochi d’artificio napoletani. Dopo “A bomb ‘e Maradona” arriva “Ringhio“, un botto il cui nome è ispirato al neo-allenatore. Ora i tifosi del Napoli sperano che il botto, nel senso positivo del termine, lo faccia Gattuso.