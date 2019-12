La nuova Roma di Friedkin, 3 colpi importanti e un attacco da scudetto: l’11 da consegnare a Fonseca [GALLERY]

Una prima metà di stagione positiva dopo quella turbolenta lasciatasi alle spalle. La Roma è ripartita da Fonseca, un allenatore straniero che non conosceva affatto l’Italia e la Serie A. Sorprendentemente però, e per fortuna dei giallorossi, ci ha messo pochissimo ad ambientarsi, facendo molto bene nonostante soprattutto il problema infermeria.

Prima della sosta natalizia, Roma quarta a 7 punti dal duo di testa. Valorizzato moltissimo il lavoro degli attaccanti, specie Pellegrini e Zaniolo, su cui la società punta molto. Bene anche i nuovi acquisti, da Smalling a Mancini passando per Spinazzola e Veretout. Ma, in questi giorni di pausa, dalle parti della capitale si è parlato poco di campo. A tenere banco è, infatti, la cessione: da Pallotta a Friedkin, presto la Roma dovrebbe avere una nuova proprietà. Le parti sono molto vicine, al di là del comunicato di ieri che ha specificato come non sia stato ancora concluso nulla.

Ma, se l’ufficialità ancora manca, a non mancare è sicuramente la voglia di investire. Si vedrà ancora una Roma che vende a peso d’oro i suoi campioni dopo averli valorizzati (Salah e Alisson docet)? Si vedrà ancora una Roma che attua un processo di “deromanizzazione” netto? Non sarà così. A partire dal mercato. L’edizione cartacea di Gazzetta dello Sport comincia già a fare i primi nomi. Uno, a dire il vero, circolava da ieri, ed è quello di Politano, a cui la società potrebbe lavorare già da gennaio in contemporanea ai rinnovi di Pellegrini, Cristante e Kolarov. Gli altri due sono quelli di Mertens e Piatek. Il primo arriverebbe a parametro zero, ma a giugno, qualora non rinnovasse con il Napoli. Il secondo, chiuso da Ibra, potrebbe decidere di cambiare aria dopo una prima parte di stagione che non ha assolutamente rispecchiato quanto fatto nella scorsa.

E dunque? Cosa ne esce fuori? Un bell’undici, che vedrebbe soprattutto una vasta ed ampia scelta nel reparto avanzato. Di prima fascia, da scudetto, con le conferme di Pellegrini, Zaniolo e Dzeko su tutte. Proponiamo in alto la FOTOGALLERY.