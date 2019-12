Risultati Ligue 1, 18ª giornata: il Psg gioca a poker a St-Etienne, la classifica aggiornata

RISULTATI LIGUE 1 – Si gioca un turno molto importante in Francia. Giornata che si è aperta con l’anticipo tra Lilla e Montpellier, successo dei padroni di casa con il risultato di 2-1. Sabato trasferta per il Marsiglia sul campo del Metz. L’Olympique non va oltre il pareggio. Pareggio per il Nizza sul campo del Brest, stesso discorso per il Monaco sul campo dell’Angers. Ko il Lione contro il Rennes, il Psg fa poker sul difficile campo del St Etienne. Il programma completo e la classifica aggiornata.

VENERDI’

ore 20,45

Lilla-Montpellier 2-1

SABATO

ore 17.30

Metz-Marsiglia 1-1

ore 20.00

Amiens-Dijon 1-1

Angers-Monaco 0-0

Brest-Nizza 0-0

Nimes-Nantes 0-1

Tolosa-Reims 0-1

DOMENICA

ore 15.00

Bordeaux-Strasburgo 0-1

ore 17.00

Lione-Rennes 0-1

ore 21.00

St Etienne-Psg 0-4

CLASSIFICA