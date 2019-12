Rui Costa lancia la Lazio: “la squadra di Simone Inzaghi è da scudetto. Ibra? La società ha fatto un affare”

Direttore sportivo del Benfica da 11 anni ed ex centrocampista di Fiorentina e Milan, Manuel Rui Costa ha concesso un’intervista al “Corriere dello Sport” in cui ha parlato del campionato italiano al quale è ancora molto legato. Si inizia da una delle sorprese, la Lazio: “Inzaghi sta facendo un lavoro fantastico. La Lazio è una squadra da scudetto, leggermente dietro Juventus e Inter”.

Anche dal Portogallo, Rui costa segue con interesse le vicende della Fiorentina, che non sta attraversando un buon periodo e ha cambiato allenatore: “Con Iachini non ci siamo incrociati a Firenze. Io sono arrivato e lui è andato via. Beppe è uno che trasmette grande carica ed è abituato a centrare gli obiettivi. Sono convinto che lo farà anche a Firenze e la Fiorentina terminerà il campionato in una posizione tranquilla“.

Non poteva mancare un passaggio sul Milan e su Ibrahimovic: “Dispiace vedere il Milan in questa situazione. Stefano Pioli è un amico. Quando sono arrivato a Firenze sono andato ad abitare sopra casa sua e mi ha aiutato molto. Spero venga fuori da queste difficoltà perché ne ha tutte le qualità. Ibra è sempre Ibra, anche a 38 anni. L’età per lui non conta, a breve vedrete ancora di che forma fisica gode. Uno come lui è una stella, potrà fare la differenza. Il Milan aveva bisogno di un colpo come questo. Zlatan è capace di trascinare i compagni. In società hanno fatto un affare”.

Infine una battuta anche su Cristiano Ronaldo e sulla Nazionale di Mancini: “Spero che Ronaldo vinca il sesto Pallone d’Oro, lo meritava già quest’anno, ma se lo vincesse il prossimo vorrà dire che avrà fatto bene con il Portogallo. Mancini ha fatto benissimo. All’Europeo si giocherà le sue carte e sono sicuro che vi divertirete”.