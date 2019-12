Sampdoria-Juventus, Sarri lascia la porta aperta al tridente ‘pesante’

“Se contro la Sampdoria si può di nuovo vedere il tridente? Non so, vediamo le condizioni dei giocatori, abbiamo giocato appena 48 ore fa. Ieri abbiamo fatto il defaticante, lasciatemi vedere un allenamento per valutare le condizioni dei nostri prima di valutare le caratteristiche della Sampdoria. In questo momento non lo so”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, si è parlato principalmente di schierare nuovamente dal 1′ Dybala, Higuain e Ronaldo. “Se Szczesny sarà disponibile per domani? Probabilmente sì, ma ancora non so”, ha aggiunto il tecnico bianconero. “Si tratta di una piccola eloganzione al muscolo pettorale, vediamo un attimo, ieri aveva ancora un po’ di dolore. Qualcosina nella risonanza c’era”.

“Rabiot lascia la sensazione che ha bisogno di giocare in questo momento. Se ha recuperato completamente può andare in campo tranquillamente. Si sta chiedendo un sacrificio a Matuidi, al quale dopo due-tre partite magari si può chiedere di fare solo un spezzone di gara. Rabiot comunque può giocare”.