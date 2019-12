Nuovo scandalo in Serie C, estorsioni ai calciatori per perdere le partite: le due squadre ‘coinvolte’

Nelle ultime ore è stato identificato un giovane residente nella provincia di Catania, ritenuto responsabile di tentata estorsione nei confronti di due calciatori di Pro Vercelli e Viterbese. Prima della partite sono arrivate pesanti minacce di morte, è stato chiesto di perdere le partite di campionato di serie ‘C’ del 29 settembre 2019 attraverso messaggi Instagram e whatsapp. “Sei nel mirino e può succedere una cosa molto brutta quindi occhio vivo a quello che accade che ci sono troppe scommesse sul due se salta la partita ti puoi considerarti sotto mirino”, è solo un esempio di intimidazione, “stai attento à perché domani se salta la partita pagherai molto amaramente un preavviso poi fai quello che vuoi“. E ancora: “Credimi veramente perché sarai sbalzato in aria se salta la partita”, “e puoi denunciare e tutto a me non frega nulla però sappi che sarai morto”, “a domani fai il tuo dovere e non succederà nulla”, “dimenticavo anche se ti rifiuti di giocare e la partita salta ci vai sempre tu nel mezzo”, “quindi sistema tutto”, veniva inoltre allegata anche una foto riproducente una scommessa di 2500 euro effettuata su un noto portale di scommesse.