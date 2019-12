Scoppia un caso in Serie B: calciatore non convocato per motivi disciplinari [NOME e DETTAGLI]

In attesa della nuova giornata di campionato che promette grande spettacolo, scoppia un caso in Serie B. Nel dettaglio il protagonista è Memushaj del Pescara, il centrocampista non è stato convocato per motivi disciplinari, dall’allenatore Luciano Zauri, per la gara di campionato di domani contro il Chievo Verona. Memushaj è stato punito per quanto successo nel secondo tempo del match di Livorno lo scorso 26 dicembre, quando Memushaj, al momento della sostituzione era uscito dal campo contrariato, non salutando i compagni, e scalciando in panchina. Inizialmente Zauri aveva smontato il caso, nel pomeriggio la decisione a sorpresa, ovvero la mancata convocazione del calciatore.