Serie A: e se le partite finissero al primo tempo? Inter sempre in testa alla classifica, sprofondo Juventus. Il dato

L’Inter di Antonio Conte ha superato la Juventus ed agguanta la vetta della classifica in Serie A. L’avvincente duello prosegue a ritmi serrati e basta un mezzo passo falso, come quello capitato domenica ai bianconeri, per vedersi superare in classifica. Anche in zona Champions è tutto ancora poco chiaro: la Lazio vola meritatamente al terzo posto, ma alle spalle deve guardarsi dalla coppia Cagliari-Roma che non vuole restare a guardare. L’Atalanta non molla, mentre un Napoli in grande difficoltà si è già staccato dal gruppetto europeo e perde terreno perché nessuno sembra voler rallentare. In ottica retrocessione il Brescia è la squadra maggiormente in sofferenza all’ultimo posto, mentre poco sopra ci sono Spal e Genoa. Fuori, ma sempre ad un passo dal baratro, fugge la Sampdoria.

SERIE A: COME SAREBBE LA CLASSIFICA SE LE PARTITE FINISSERO AL PRIMO TEMPO?

Una chiara panoramica si presenta controllando le statistiche dei club nel loro andamento nella prima fase di gioco. L’Inter comanda sempre in testa, fanno piuttosto molto meglio Roma e Napoli. Sprofonda clamorosamente al 7° posto la Juventus, più vicina alla squadra rossonera di Milano che a quella nerazzurra. Nella prima frazione va bene al Genoa, malissimo al contrario per Bologna e Torino. Ecco dunque come sarebbe la classifica completa di Serie A se le partite finissero al 45′ e la differenza reti di ogni club: