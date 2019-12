Serie A, la classifica se si giocasse solo il secondo tempo: Lazio e Juventus difese di ferro, quante sorprese

In attesa che arrivi il weekend di Serie A, è sempre importante per gli appassionati di calcio controllare le statistiche più particolari e conoscere alcune dati non visibili a primo impatto. Ieri la redazione di CalcioWeb.eu si è divertita a stilare la classifica del campionato italiano, prendendo in considerazione solo i primi 45′. Oggi invece si è cimentata nel senso opposto: come cambierebbero le posizioni in Serie A se si fosse giocato soltanto nel secondo tempo? In fondo la classifica virtuale accompagnata dal dato differenza reti.

SERIE A: COME SAREBBE LA CLASSIFICA SE LE PARTITE SI GIOCASSERO SOLO IL SECONDO TEMPO?

Il dato che colpisce di più alla 14ª giornata è che Lazio e Juventus sono le squadre che nella ripresa fanno meglio. I biancocelesti hanno mostrato una concentrazione maggiore nel secondo tempo, incassando solo tre reti fra il 46′ e il 90′. Medaglia di bronzo per il Sassuolo che, addirittura con una partita da recuperare, fa meglio dell’Inter. Per quanto riguarda le altre big, perdono posizioni Roma e Napoli. In fondo alla graduatoria non sorridono Udinese e Brescia, con le Rondinelle che hanno subito ben 17 marcature nella seconda parte di gara. Un disastro infine la Spal e all’ultimo posto il Genoa. Di seguito il dato completo: