Serie A, la TOP e FLOP 11 della 16ª giornata: CR7 c’è sempre, Koulibaly finisce dalla parte sbagliata

Si è conclusa la sedicesima giornata di Serie A. Un turno che ha visto il ritorno alla vittoria della Juventus, lo stop dell’Inter a Firenze e la Lazio che, vincendo in rimonta a Cagliari, incalza le prime due della classifica. Successo anche per la Roma. Brutta caduta dell’Atalanta a Bologna, si fermano sul pari Torino e Milan, rispettivamente contro Verona e Sassuolo. Il derby di Genova va alla Sampdoria, seconda vittoria consecutiva per il Brescia del Corini-bis, alta sconfitta per il Napoli. Inizia male l’avventura di Gattuso sulla panchina azzurra. Al San Paolo vince il Parma. Già domani si ripartirà per la 17ª giornata con Sampdoria-Juventus. Turno anomalo con Lazio-Verona che si giocherà il 5 febbraio.

Il miglior numero uno di giornata è Pegolo, che con le sue parate salva il Sassuolo contro il Milan. A guidare la difesa è Chancellor. Primo gol per il venezuelano del Brescia. A centrocampo c’è Ansaldi, autore di una doppietta da urlo a Verona, due gol anche per Cristiano Ronaldo. I tre gol subìti da Silvestri influenzano la scelta del peggior portiere. Male Pinamonti e Insigne.

Serie A, la TOP 11 della 16ª giornata

(3-4-3): Pegolo; Chancellor, Bonucci, Acerbi; Ansaldi, Borja Valero, Luis Alberto, Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Caicedo, Gervinho.

Serie A, la FLOP 11 della 16ª giornata

(3-4-3): Silvestri; Koulibaly, Tomovic, Troost-Ekong; Allan, Pasalic, Missiroli, Brozovic; Insigne, Pinamonti, Muriel.