Spal, il presidente Mattioli su esonero allenatore e mercato: “Semplici e Petagna, ecco la situazione”

“Noi continuiamo con Semplici anche se abbiamo avuto un momento di riflessione, a disturbarci è stata quella partita contro il Brescia di due domeniche fa dove speravamo in qualcosa di diverso. Il gruppo è unito, convintissimo come lo sono io che ce la possiamo fare, quindi lavoreremo sodo per cambiare le cose. Serve una vittoria importante che ci dia una spinta a livello di entusiasmo, ma noi siamo convintissimi di potercela fare”. Sono le parole del presidente della Spal, Walter Mattioli, a margine della cerimonia dei Collari d’oro al Coni a Roma.

“Mercato di gennaio? Qualcosa faremo senz’altro per modificare un po’ le cose. Siamo molto attenti perché ci abbiamo messo tanti anni e tanti sacrifici a ritornare in Serie A e ora dopo 50 anni ci vorremmo rimanere. Petagna alla Roma? No, resta qui con noi. La Serie A è difficile, servono mezzi importanti. Abbiamo affrontato il modo di fare calcio come una famiglia sportiva. Facciamo fatica ma abbiamo i mezzi per restare in A. Siamo determinati”.