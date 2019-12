Tragedia nel giorno di Natale: giornalista di 34 anni muore per polmonite, l’ultimo post è da brividi [NOME e DETTAGLI]

E’ un giorno di Natale triste per tutto il mondo dello sport, è stata diffusa da poco la morte del giornalista sportivo Edward Aschoff, reporter di ESPN, 34enne deceduto a causa della polmonite, la notizia è stata diffusa direttamente dalla stessa emittente sportiva: “Siamo costretti a condividere questa devastante notizia della tragica scomparsa dell’amico e collega ESPN Edward Aschoff”. Da brividi l’ultimo post del giovane cronista pubblicato sui social: “Avere la polmonite è piuttosto terribile. Come il peggiore in assoluto”. Così il giornalista pubblicando la foto della sua compagna: “Ma mi aiuta avere questo dolce angelo che si prende cura di me, anche se rischia di prendersi la malattia. La zuppa, il tè e i deliziosi piatti che mi ha preparato, mi hanno impedito di strisciare in un angolo e piangere per giorni. Ti amo piccola. Grazie per aver sopportato le mie crisi di tosse alle 5 del mattino”.