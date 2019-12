La notizia era nell’aria, anche se c’era stata una brusca frenata, adesso è praticamente ufficiale. Mario Mandzukic lascia la Juventus e va all‘Al Duhail di Doha. La trattativa si è conclusa oggi con la firma dell’attaccante croato postata sul sito ufficiale del club qatariota che ha immortalato il momento in cui il vice-campione del mondo sottoscriveva il passaggio alla sua nuova squadra. Per il 33enne si interrompono così circa quattro anni e mezzo in bianconero.