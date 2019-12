Vidal denuncia il Barcellona, è muro contro muro: adesso Inter o Juventus

E’ muro contro muro tra Arturo Vidal ed il Barcellona, in attesa di decidere il futuro del cileno scoppia una nuova grana. Nel dettaglio il calciatore ha denunciato il club blaugrana per il mancato pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus, Vidal ha portato il Barcellona davanti alla Commissione mista della Liga e del sindacato calciatori per una controversia che ormai va avanti da mesi. La battaglia nasce da una clausola presente nel contratto, ovvero il percepimento di quasi 2 milioni di euro nel caso in cui Vidal avesse giocato il 60% delle partite ufficiali. Vidal non ha raggiunto la percentuale di partite giocate ma sostiene di dover comunque ricevere la metà del bonus, il Barcellona invece non ha intenzione di versare niente, i legali chiedono anche il pagamento dei bonus per la scorsa Champions League. La rottura ormai è definitiva e si profila un ritorno in Italia con Inter e Juventus alla finestra.