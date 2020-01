Accuse shock dall’Inghilterra: “La UEFA ha modificato la Top 11 per inserire Ronaldo!” [DETTAGLI]

Accuse non di certo banali e, forse, destinate anche a far discutere. Provengono dall’Inghilterra e, precisamente, dal ‘Daily Mail’. Il noto quotidiano britannico, infatti, avrebbe svelato di presunte modifiche alla Top 11 stilata dalla UEFA per fare in modo di inserire Cristiano Ronaldo. A detta loro, al posto del portoghese avrebbe dovuto esserci Kantè per un classico 4-4-2, diventato però 4-2-4 con la presenza dell’attaccante della Juventus.

Non si è fatta attendere la replica di un portavoce dell’UEFA: “La formazione per la squadra di quest’anno è stata scelta per riflettere i voti dei tifosi in parallelo con i risultati ottenuti dai giocatori nelle competizioni UEFA. Di conseguenza, ci sono cinque vincitori della UEFA Champions League e quattro finalisti della UEFA Nations League (incluso un vincitore). La formazione cambia su base regolare e quest’anno non fa eccezione”.