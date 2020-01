Barbados-Grenada, la partita più assurda della storia del calcio [VIDEO]

Il 27 gennaio 1994 si giocò l’incontro fra Barbados e Grenada, valido per la fase a gironi della Carribean Cup. Una partita che, a suo modo, entrerà nella storia. Tutto questo a causa dell’assurdo regolamento in vigore nella competizione. Barbados ha l’obbligo di vincere con due reti di scarto per evitare l’eliminazione anticipata. All’83° è in vantaggio proprio di due gol. Grenada accorcia le distanze. E qui entra in gioco il regolamento. Non esiste il pareggio, nemmeno nelle fasi a gironi. In caso di parità le due squadre sono costrette a giocare i supplementari, dove vige la regola del golden gol. Ma, c’è un ma…

La rete nell’extra-time vale doppio. Ecco spuntare allora la geniale idea di Barbados: è conveniente subire il gol del pareggio, per poi cercare il gol che vale doppio ai supplementari. Ecco allora che si assiste ad un’autorete volontaria di un giocatore barbadoregno. I giocatori di Grenada cercano di porre rimedio. Serve segnare un gol o fare un’autorete. I giocatori di Barbados si ritrovano così costretti a difendere sia la loro porta che quella degli avversari. Scene incredibili. La partita andrà proprio ai supplementari, con Barbados che riuscirà a segnare il golden gol decisivo, facendo fruttare quella geniale idea. In basso il VIDEO.