Bologna, Mihajlovic ricoverato in ospedale: le ultime sulle condizioni del tecnico

Grande partita del Bologna nel derby di campionato contro la Spal, successo per la squadra di Sinisa Mihajlovic in trasferta con il risultato di 1-3, punteggio che apre importanti prospettive per il proseguo della stagione. Il Bologna può inserirsi per la lotta Europa League, l’allenatore Mihajlovic nel frattempo continua la lotta contro la leucemia. Il serbo è stato ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’ del capoluogo emiliano “per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri”. Lo riferisce in una nota l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di S. Orsola.