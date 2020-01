Calciomercato, agente nella sede del Milan. Doppia operazione della Samp, difensore per Genoa e Parma e sorpresa Udinese

Il calciomercato entra sempre pià nel vivo, ultimi giorni di trattative con le squadre del campionato di Serie A intenzionate a rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio, sono ore caldissime ed ufficialità previste a stretto giro di posta.

FIORENTINA – La Fiorentina blinda Riccardo Sottil rinnovandogli il contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025. Lo ha annunciato il ds dei viola Daniele Pradè in conferenza stampa. “Sono molto felice – ha raccontato l’esterno offensivo – Per me è un punto di arrivo ma anche un punto di inizio e mi dà tanti stimoli per il futuro”. Il giocatore classe ’99 potrebbe però andare via a gennaio in prestito per trovare spazio. “A vent’anni è normale aver tanta voglia di giocare, ma io voglio farlo qua a Firenze – ha aggiunto Sottil – Poi si vedrà, magari discuterò con la società”.

“Pedro è venuto qui con un deficit muscolare importante, sapevamo che doveva essere un percorso lungo. Speravamo che in 4-5 mesi potesse essere a disposizione, e infatti il 5° mese è tornato a disposizione. Poi è arrivato il Flamengo, e quando arriva un club così per i brasiliani è difficile dire no. Dal punto di vista tecnico è stato anche un fallimento, possiamo dirlo, ma non dal punto di vista economico”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, si esprime così in merito a Pedro. “Potrebbe essere anche un ottimo investimento per la Fiorentina -aggiunge Pradè nel corso della conferenza stampa per il rinnovo di Riccardo Sottil-. E nel tempo se diventerà un giocatore top noi potremo riportarlo qui a Firenze. Alla Roma comprammo Amantino Mancini, non giocò mai per 6 mesi e lo mandammo al Venezia. L’anno dopo fece la preparazione con noi, con Capello, e da lì diventò il vero Mancini. I brasiliani vanno aspettati, soprattutto le punte. Se non fosse uscito il Flamengo può darsi che Pedro sarebbe ancora qui. Il Flamengo per loro è qualcosa di veramente importante”.

DANI OLMO – Secondo il ‘Mundo Deportivo’ Dani Olmo, attaccante della Dinamo Zagabria, da tempo obiettivo di mercato del Milan, sarebbe vicino alla firma col Lipsia.

Rinforzo in difesa per il Bayern Monaco. Il club tedesco ha annunciato di aver prelevato dal Real Madrid, fino a fine stagione, il terzino classe ’95 Alvaro Odriozola.

MILAN – Sorpresa in casa Milan. In sede è infatti arrivato Agustin Jimenez, agente, tra gli altri, di Rodrigo De Paul e Angel Correa, per incontrare i dirigenti rossoneri.

SAMPDORIA – Il West Ham presenta l’offerta per il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira: il club inglese avrebbe messo sul piatto 14 milioni di euro, valutazioni in corso. Intanto si sblocca la trattativa per il difensore Lorenzo Tonelli sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione per circa 2,7 milioni di euro.

DE ROSSI – “Daniele (De Rossi, ndr) lo sento ancora, spesso. Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato a Venezia”. Joe Tacopina, durante un’intervista a DAZN chiama l’ex capitano giallorosso: “Dai, va bene Buenos Aires, ma chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia?”.

PARMA – Il Parma ha messo nel mirino Matteo Gabbia, difensore del Milan, contatto nelle ultime ore con l’agente del calciatore. Occhi anche sull’attaccante del Torino Millico.

UDINESE – Marvin Zeegelaar può tornare all’Udinese. Attualmente al Watford, il centrocampista può tornare in Italia per giocarsi il posto con Sema.

GENOA – Il Genoa continua la ricerca ad un difensore, nelle ultime ore ritorno di fiamma per Amione, trattativa avanzata, si parla con il Belgrano per portarlo subito a Genova.

ATALANTA – L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo di Lennart Czyborra dall’Heracles Almelo. Il laterale mancino tedesco, nato a Berlino il 3 maggio 1999, è costato circa 4 milioni di euro e ha firmato fino al 2024.

LECCE – Riccardo Saponara è un giocatore del Lecce. Il club del presidente Saverio Sticchi Damiani lo ha ufficializzato con un comunicato apparso sul sito.