Calciomercato – Le bombe della notte: Kjaer al Milan, nuove idee Lecce e Udinese: l’Inter insiste per Eriksen

Il calciomercato non dorme mai. Arrivano le ultimissime notizie di giornata. Tanti club all’opera per rinforzarsi in vista del prosieguo della stagione.

Fiorentina – Patrick Cutrone è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Il club viola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 1998. Cutrone, “nonostante la giovane età, ha già realizzato 27 gol con la maglia del Milan tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League“, si legge nella nota della società gigliata. “Il nuovo calciatore della Fiorentina fa parte, inoltre, dell’Under 21 azzurra con la quale ha collezionato 19 presenze mettendo a segno 7 reti”.

Inter – I nerazzurri proseguono i contatti per Eriksen. L’agente del danese, Martin Shoots, è arrivato quest’oggi a Milano: domani possibile incontro con l’Inter. La richiesta del Tottenham è di 20 milioni di euro, mentre l’Inter vorrebbe spendere meno. Giroud viaggia spedito verso Milano. La distanza tra club si è assottigliata, c’è solo un milione di distanza. La prossima settimana si può chiudere.

Lecce – Il Lecce continua a cercare un trequartista. Resta viva la pista Saponara, ma nelle ultime ore si fa largo una nuova idea. il Lecce sta pensando di far rientrare, infatti, in Italia Omar El Kaddouri, ex trequartista di Torino, Napoli ed Empoli e attualmente al Paok Salonicco.

Milan – Il Milan è a un passo dal prendere il difensore centrale Simon Kjaer che sostituisce Mattia Caldara tornato all’Atalanta. Il 30enne danese, di proprietà del Siviglia, arriva in prestito per 6 mesi con diritto di riscatto. Pepe Reina lascerà il Milan: accordo trovato, il portiere spagnolo sarà un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Si trasferirà in prestito.

Roma – Nuova idea in difesa per la Roma. Viste le possibili partenze di Cetin e Juan Jesus, i giallorossi si cautelano con Omar Alderete, centrale del Basilea. I contatti sono ben avviati ma servirà prima qualche uscita.

Udinese – Per la fascia sinistra il nome nuovo è quello di Dodò, ex terzino di Roma e Inter. Ultimamente in prestito al Cruzeiro, Dodò è ora rientrato alla Sampdoria, proprietaria del cartellino. L’Udinese è pronta a dargli una nuova chance.

Serie B – L‘Empoli annuncia Tutino, il Pisa prende Vido e Soddimo. Domani le firme dei due calciatori. La Salernitana ha chiuso per Aya del Pisa.