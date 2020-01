Calciomercato, le bombe della notte: scambio Roma-Inter, due colpi per Lecce e Spal, duello Torino-Genoa

Non si ferma il calciomercato, notizie importanti anche nella notte. Le dirigenze del massimo campionato italiano si muovono con l’intenzione di rinforzare le rose, ultime ore caldissime, ecco tutte le trattative durante la trasmissione ‘Speciale calciomercato’ di Sky Sport. Il Lecce su Djidji in difesa e Ionita a centrocampo, il Parma continua a muoversi per Caprari, obiettivo in attacco, c’è anche il Sassuolo. Scambio Inter-Roma ai dettagli, Spinazzola in nerazzurro e Politano in giallorosso, l’Inter è pronta a chiudere anche per l’attaccante Giroud, segnali positivi anche dall’entourage del centrocampista Eriksen, la trattativa potrebbe concludersi già nelle prossime ore. La Spal si muove con il Torino, due gli obiettivi dal club granata: il difensore Bonifazi e l’attaccante Iago Falque, due nomi molto importanti per una squadra in lotta per la salvezza. Torino e Genoa su Younes del Napoli.