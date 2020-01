Calciomercato – Inter su Moses e il Milan cerca di “rubargli” un centrocampista, il Genoa tenta il colpaccio

Ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato. Le trattative entrano nel vivo. Tante squadre al lavoro. Si muovono in particolare Inter e Roma, dopo lo scambio saltato tra Politano e Spinazzola. Le ultime notizie dalla Serie A.

Bologna – Musa Barrow è un calciatore del Bologna. A comunicarlo è il club rossoblu, che nel pomeriggio ha depositato in Lega il contratto dell’attaccante gambiano classe 1998. Barrow arriva in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto. Il giocatore indosserà la maglia numero 99, ha sostenuto le visite mediche e sarà convocabile per il match con il Verona in programma domenica.

Genoa – Il Grifone è fortemente interessato a Fernando Quintero, trequartista del River Plate. Il colombiano è già stato in Serie A con la maglia del Pescara ma ora, a 27 anni, sembra aver raggiunto la maturità. La clausola rescissoria è di 30 milioni, cifra proibitiva per le casse dei rossoblu. Si prova a lavorare per un prestito di sei mesi.

Inter – I nerazzurri cercano un esterno dopo il fallimento dell’affare Spinazzola. Il prescelto sembra essere Victor Moses. Il nigeriano ha già lavorato con Conte al Chelsea. L’Inter accelera, trattativa che potrebbe chiudersi sulla base di 10 milioni. In partenza Valentino Lazaro. L’austriaco ha deluso, sulle sue tracce c’è il Newcastle.

Milan – I rossoneri provano il colpo dai “cugini” dell’Inter. Conte potrebbe lasciar partire Vecino con l’arrivo di Eriksen. Sul centrocampista uruguayano, oltre alla Lazio, c’è anche il Milan.

Roma – La Roma ha perso Politano. I giallorossi si rituffano su Suso. Lo spagnolo non sembra rientrare nei piani del Milan e potrebbe lasciare i rossoneri. La cifra richiesta è alta: 35-40 milioni. Occhio alla possibilità di uno scambio con il turco Cengiz Under, che piace molto al Milan.

Verona – Accordo vicino tra l’Inter e il Verona per il terzino sinistro Federico Dimarco. Il calciatore, poco utilizzato da Conte, potrebbe trasferirsi in prestito per sei mesi.