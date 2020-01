Calciomercato Inter, show nerazzurro: scambio con la Roma + altri 3 super innesti, 11 da scudetto [FOTO]

CALCIOMERCATO INTER – Inter veramente scatenato sul mercato, la dirigenza nerazzurra è sempre più consapevole di poter lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto e ha deciso di accontenare Antonio Conte in ogni rischiesta. Ma andiamo con ordine. Sembrava fatta per lo scambio Politano-Spinazzola, sull’asse Inter-Roma, poi lo stop di ieri sera, adesso una nuova fumata bianca. Non sono mancati i momenti di tensione: prima gli ulteriori test fisici per Spinazzola non autorizzati dalla Roma, poi la formula del trasferimento che non ha convinto i nerazzurri. Il nuovo accordo prevede un prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo se i due giocatori riusciranno a collezionare almeno 15 presenze da qui sino alla fine della stagione. I nerazzurri hanno in pugno anche l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud e accelerano per regalare ad Antonio Conte anche Christian Eriksen in uscita dal Tottenham. E’ fatta anche per Ashley Young, operazione da 1,5 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe coincidere con la partenza in prestito di Lazaro, il cui agente era presente oggi nella sede dell’Inter. Inter incredibile sul mercato che lancia un messaggio alla Juventus, i bianconeri sono avvisati. In alto la fotogallery con il nuovo 11 stellare di Conte.