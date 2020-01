Calciomercato Juventus, dalla Germania spaventano i bianconeri: occhi su un attaccante [NOME e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO JUVENTUS -La Juventus scende in campo per la gara di Coppa Italia, una competizione comunque importante per la squadra di Maurizio Sarri che ha intenzione di arrivare fino in fondo ed alzare il trofeo, percorso di livello anche in campionato e Champions League. La dirigenza nel frattempo valuta le strategie sul fronte calciomercato, nelle utime ore novità clamorose dall’estero. Secondo quanto riporta la Bild il Bayern Monaco starebbe valutando un clamoroso ritorno di Douglas Costa già in questa finestra di mercato. Il calciatore è stato condizionato dai tanti infortuni ed il valore tecnico non è in discussione. I bavaresi sono alla ricerca di un attaccante, Sané è l’obiettivo numero uno ma la trattativa non è di certo facile quindi l’intenzione è stata quella di rivolgersi all’attuale calciatore della Juventus. Douglas Costa conosce già molto bene l’ambiente e non sarebbe necessario un periodo di adattamento, il nome del calciatore è stato suggerito da alcuni senatori come Manuel Neuer, Thomas Muller, David Alaba, Joshua Kimmich e Robert Lewandowski.