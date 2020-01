Calciomercato LIVE – L’ultimo giorno di trattative della finestra invernale in diretta

Calciomercato LIVE – Si sta per concludere la finestra invernale di calciomercato. Una sessione che ha regalato già tanti colpi da 90, qualche sorpresa. Tanti ritorni in Serie A, su tutti quello di Ibrahimovic al Milan, ma anche Caldara all’Atalanta, Perin e Destro al Genoa. Scatenata l’Inter con gli arrivi di Eriksen, Young e Moses. Movimenti anche in casa Fiorentina con Cutrone rincasato dal Wolverhampton. Mosse interessanti anche per Napoli, Roma e per le squadre di medio-bassa classifica. CalcioWeb seguirà le ultime ore di calciomercato in diretta e in tempo reale per tenervi costantemente aggiornati sulle trattative. Il gong alle ore 20.

ORE 8:47 – Signorini passa dal Catanzaro alla Triestina. Il Piacenza prende l’attaccante Latte Lath dalla Pistoiese (proprietà Atalanta). Il Bari punta Pinto della Salernitana.

ORE 8:45 – Colpaccio del Livorno. E’ fatta per l’ex attaccante dell’Inter Samuele Longo.

ORE 8:44 – Il Pescara pensa a Firenze e Pucciarelli per sostituire Machin, passato al Monza.

ORE 8:42 – Il Crotone è in trattativa con l’Ascoli per Gerbo.

ORE 8:31 – Triplo colpo per il Genoa. Visite mediche per Adama Soumaoro, difensore centrale classe ’92 del Lille. Arrivano anche Iago Falqué e Iturbe.

ORE 8:26 – Domenico Criscito è sempre più vicino a lasciare il Genoa. Il difensore va verso il sì alla Fiorentina, che intanto si è cautelata prenotando le visite mediche.