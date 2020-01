Calciomercato Napoli, dall’Inghilterra: “scelto il rinforzo per gennaio”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Sono ore calde sul fronte calciomercato, si muove anche il Napoli con l’intenzione di rinforzare la squdra per la seconda parte della stagione. Campionato fino al momento deludente per gli azzurri, esonerato Carlo Ancelotti ed al suo posto è stato scelto Gennaro Gattuso che adesso sta provando a compattare l’ambiente ma avrà bisogno di tempo per raggiungere i risultati. Nel frattempo notizia importante direttamente dall’Inghilterra secondo quanto riferisce il Telegraph il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Jan Vertonghen. Il calciatore belga non ha firmato alcun rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Tottenham e rappresenta una soluzione importante per la squadra azzurra.