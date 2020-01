Calciomercato, le notizie di oggi – Addii importanti in casa Roma e Milan, nuova squadra per Giuseppe Rossi

MILAN – Ufficiale la cessione di Suso al Siviglia. Questa la nota sul sito ufficiale: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre (Suso) al Sevilla Fútbol Club. Il Club ringrazia Jesús e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”. Altro movimento in uscita è quello che riguarda Piatek: l’interesse con l’Herta Berlino, poi trattativa, è diventato concreto. Il calciatore, che appena un anno fa segnava una doppietta in Coppa Italia al Napoli all’esordio in rossonero, e che faceva presagire dunque un futuro ben diverso con questa maglia, è passato in Germania: trasferimento a titolo definitivo con 27 milioni di euro più bonus finiti nelle casse del Diavolo.

ROMA – Per un colpo in entrata (Perez), ne segue uno in uscita, ma non uno qualunque. Alessandro Florenzi lascia la capitale: passa in Spagna, al Valencia. Dopo Totti e De Rossi, un altro romano e romanista saluta i suoi colori. Rimane adesso Pellegrini, tra i candidati a prendere la fascia di capitano.

GIUSEPPE ROSSI – Chi potrebbe tornare a calcare un campo da calcio (per l’ennesima volta) è lo sfortunatissimo Giuseppe Rossi. L’ex Fiorentina e Genoa, che non ha purtroppo potuto dimostrare appieno il suo valore a causa dei numerosi e gravi infortuni subiti in carriera, ha atteso invano una chiamata di Villareal e Malaga. Niente ritorno in Spagna, dunque, ma potrebbe essere ritorno in… patria. Italia? No, America, suo paese natale. Dopo le giovanili ai N.J. Stallions, il calciatore è sbarcato in Europa non facendo più ritorno (calcisticamente parlando) negli Stati Uniti. Adesso potrebbe essere arrivato il momento: oltre oceano danno praticamente per fatto il suo approdo al Real Salt Lake, società che milita nella MSL.